NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 20.02.17

Глава Лазовского района Приморья лишился должности и попал под арест

Глава Лазовского района Приморья лишился должности и попал под арест

Глава Лазовского района Приморского края Анатолий Кубарев отстранен от должности и помещен под домашний арест. Такой вердикт принял районный суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).

Анатолий Кубарев был избран главой Лазовского района в октябре 2012 года. Ранее он работал в противопожарной службе МЧС.

Владивосток, Светлана Петрова

Владивосток. Другие новости 17.02.17

Николаем II в современности оказался Михаил Горбачев: оба потеряли власть и страну. / Арест главы Samsung привел к падению акций корпорации. / Живодерки из Хабаровска признали свою вину и раскаялись. Дело об истязании животных передано в суд.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter