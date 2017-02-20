Глава Лазовского района Приморья лишился должности и попал под арест

Публикации за 20.02.17

Глава Лазовского района Приморского края Анатолий Кубарев отстранен от должности и помещен под домашний арест. Такой вердикт принял районный суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).

Анатолий Кубарев был избран главой Лазовского района в октябре 2012 года. Ранее он работал в противопожарной службе МЧС.

Владивосток, Светлана Петрова

Владивосток. Другие новости 17.02.17

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