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Дальний Восток

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Публикации за 21.02.17

Глава Госавтонадзора Приморья попался на крупной взятке

Глава Госавтонадзора Приморья попался на крупной взятке

Начальник управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Юрий Губарев задержан по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на защиту чиновника.

Главе Госавтонадзора предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Других подробностей не сообщается.

В ближайшее время в отношении обвиняемого будет решен вопрос о мере пресечения, сообщил его адвокат Сергей Вертелов. Обвинение настаивает на аресте чиновника, а защита выступает за то, чтобы поместить его под домашний арест или освободить под залог.

Ранее сегодня стало известно, что суд продлил на два месяца домашний арест бывшему вице-губернатору Приморского края Сергею Сидоренко. Он является фигурантом дела о покушении на хищение бюджетных средств в сумме не менее 10 миллионов рублей. Сидоренко задержана 21 декабря во Владивостоке. На следующий день губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправил его в отставку.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 21.02.17

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