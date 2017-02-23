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Публикации за 23.02.17

На Камчатке автобус протаранил КамАЗ: 20 пострадавших

На Камчатке автобус протаранил КамАЗ: 20 пострадавших

В Мильковском районе Камчатского края произошло серьезное ДТП: столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ. К счастью, погибших нет, но 20 человек получили травмы, в том числе тяжелые. Вертолет Ми-8 санавиации доставил троих пострадавших в больницы Петропавловска-Камчатского, сообщает краевое ГУ МЧС. Остальные пострадавшие, которым требуется квалифицированная медицинская помощь, будут оставлены в Петропавловск-Камчатский вторым бортом.

Авария произошла поздно вечером в среду на 303 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, сообщает УГИБДД. КамАЗа с прицепом, перевозившим лес-кругляк, выезжал с второстепенной дороги «зацепил» обочину. Грузовик забуксовал и перегородил проезд следовавшему по главной дороге рейсовому автобусу ООО «Городской автопарк» Петропавловка-Камчатского. Произошло столкновение.

Пострадали 20 человек из автобуса. Среди пострадавших четыре девочки 1999, 2000, 2001 и 2003 годов рождения. Автобус был оснащен цифровым тахографом. Медицинское освидетельствование показало, что водитель грузовика, мужчина 1969 года рождения, был трезв.

Обстоятельства аварии выясняют следователи краевого СКР. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Петропавловск-Камчатский, Полина Николаева

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