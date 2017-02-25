На Сахалине рыбаков унесло в море на отколовшейся льдине

Публикации за 25.02.17

На Сахалине идет спасательная операция: с отколовшейся в Охотском море льдины снимают рыбаков. 12 человек спасены, операция продолжается, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Информация о том, что в заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказались 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможности самостоятельно ее преодолеть, поступила в дежурную службу МЧС в 14:40 (06:40 мск).

Спасатели корсаковского аварийно-спасательного отряда перевезли через трещину, которая отделяет рыбаков от берега, 12 человек. За один рейс они могут брать на борт три человека – было сделано четыре рейса. В связи с погодными условиями использовать вертолёт в районе проведения спасательной операции невозможно, работы осложняются сильным снегопадом и ветром.

К спасательной операции привлечено 25 человек и 13 единиц техники.

Южно-Сахалинск, Полина Николаева

Южно-Сахалинск. Другие новости 24.02.17

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