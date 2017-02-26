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Дальний Восток

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Публикации за 26.02.17

На Сахалине школьник погиб от удара током во время игры в прятки

На Сахалине школьник погиб от удара током во время игры в прятки

На Сахалине школьник погиб от удара током во время игры с друзьями на территории заброшенного предприятия, сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, группа подростков играла в субботу вечером в прятки на территории бывшего пивного завода в городе Оха. В ходе игры один из мальчиков решил перелезть через пристроенный к трансформаторной подстанции забор и руками схватился за входящий в стену здания незащищенный электропровод.

Другой подросток, пытаясь спасти товарища, начал оттаскивать его за ноги. В результате от поражения током один школьник погиб, второй доставлен в реанимацию местной больницы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Южно-Сахалинск, Светлана Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 25.02.17

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