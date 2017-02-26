На Сахалине школьник погиб от удара током во время игры в прятки

Публикации за 26.02.17

На Сахалине школьник погиб от удара током во время игры с друзьями на территории заброшенного предприятия, сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, группа подростков играла в субботу вечером в прятки на территории бывшего пивного завода в городе Оха. В ходе игры один из мальчиков решил перелезть через пристроенный к трансформаторной подстанции забор и руками схватился за входящий в стену здания незащищенный электропровод.

Другой подросток, пытаясь спасти товарища, начал оттаскивать его за ноги. В результате от поражения током один школьник погиб, второй доставлен в реанимацию местной больницы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Южно-Сахалинск, Светлана Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 25.02.17

На Сахалине рыбаков унесло в море на отколовшейся льдине. / «Мы тоже умеем бегать»: самым толстым тиграм в мире удалось поймать... дрон (ВИДЕО). Беспилотник сильно пострадал от звериных зубов. / В Совфеде протесты Токио из-за российской дивизии на Курилах оценили как «ритуальные». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»