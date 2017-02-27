Хабаровский НПЗ обратился в полицию после инцидента с китайскими фонариками

Публикации за 27.02.17

В Хабаровске ведется разбирательство после едва не случившегося пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе. Первоначально местные СМИ сообщили, что на территорию завода 23 февраля сбросили с дельтаплана два источника открытого огня и от катастрофы спасли только быстрые действия сотрудников предприятия, потушивших пожар.

Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор ХНПЗ Сергей Скуридин, инцидент произошел 23 февраля в 19:40 по местному времени (12:40 мск). Один из источников огня попал на технологическую установку завода, после чего произошло возгорание. Работникам НПЗ удалось потушить огонь.

Руководство НПЗ обратилось в управление МВД и ФСБ по Хабаровскому краю с заявлением о случившемся, поскольку инцидент «может быть квалифицирован как теракт».

Однако издание dvhab.ru пишет, что источниками открытого огня оказались китайские фонарики, запущенные горожанами во время праздничных гуляний. Ветер унес фонари в сторону НПЗ.

Как сообщает Лента.Ру, в правоохранительных органах также рассматривают версию китайских фонариков. «Версия о теракте в настоящее время не подтверждаются, так как никаких объективных данных о нелегальном летательном аппарате в районе Хабаровского НПЗ ни вечером 23 февраля, ни в другие дни получить не удалось. Наиболее правдоподобной остается версия именно «китайских фонариков», тем более, что именно их фрагменты были обнаружены на территории предприятия», – прокомментировал источник в правоохранительных органах.

Хабаровск, Зоя Березина

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