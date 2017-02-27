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Публикации за 27.02.17

В Якутске питбультерьер загрыз младенца в коляске

В Якутске питбультерьер загрыз младенца в коляске

В Якутске питбультерьер загрыз грудного ребенка. Собака укусила за голову двухмесячную девочку, находившуюся в детской коляске во дворе частного жилого дома. От полученной травмы ребенок скончался на месте. По данным СМИ, собаку уже усыпили.

Трагедия произошла днем 27 февраля в частном домовладении по улице Челюскина, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время следователь и следователь-криминалист осматривают место трагедии. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Местная пресса отмечает, что погибшая девочка была дочерью заводчицы собак бойцовской породы питбультерьер.

Якутск, Ольга Панфилова

Якутск. Другие новости 27.02.17

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