Трутнев пообещал развивать Курилы и без Японии

Публикации за 02.03.17

Россия сама займется развитием Курил, если японская сторона будет затягивать решение вопроса о совместном хозяйствовании. С таким обещанием выступил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. «Мы ждать сильно долго не будем», – заверил он во время рабочего визита на Сахалин.

По словам Трутнева, если станет ясно, что «никаких особо эффективных форм совместной деятельности не возникает, а продолжаются просто разговоры на эту тему, значит, мы будем выносить в правительство РФ предложение о создании территории опережающего развития ТОР «Курилы». «Мы точно знаем, куда развиваться, куда двигаться», – добавил Трутнев.

Как сообщает «Интерфакс», Трутнев указал, что все территории опережающего развития в России – «живые» и «все работают». Поэтому социально-экономическое развитие Курил может осуществляться как с японскими коллегами, так и без них. «Никаких проблем нет», – добавил он.

Трутнев заключил: «Позиция президента РФ и всего населения России сформулирована совершенно точно – что Курильские острова были, есть и будут российской территорией».

Напомним, Япония с середины ХХ века претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих территорий Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и пересмотру не подлежит.

Южно-Сахалинск, Зоя Березина

Южно-Сахалинск. Другие новости 02.03.17

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