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Публикации за 03.03.17

В Амурской области товарный поезд раздавил грузовик / Три человека погибли, 10 вагонов сошли с рельсов
Фото: amur.kp.ru «фото очевидца»

В Амурской области товарный поезд раздавил грузовик Три человека погибли, 10 вагонов сошли с рельсов

В Амурской области в результате столкновения локомотива с грузовым автомобилем погибли три человека. Кроме того, в результате ЧП 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, движение перекрыто в обоих направлениях.

«В 16:40 (10:40 мск) поступило сообщение, что на станции Арга Серышевского района в результате столкновения грузового состава с грузовым автомобилем ЗиЛ на железнодорожном переезде произошел сход 10 вагонов с локомотивом. Движение перекрыто в двух направлениях, повреждены два столба контактной линии», – сообщили в региональном главке.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, которые находились в кабине грузовика. На место выехали оперативные группы Серышевского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС по региону.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 03.03.17

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