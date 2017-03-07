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Дальний Восток

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Публикации за 07.03.17

В Приморье налетчик ограбил банк, угрожая взорвать себя

В Приморье налетчик ограбил банк, угрожая взорвать себя

В городе Уссурийске Приморского края неизвестный злоумышленник во вторник днем ограбил банк, угрожая взорвать себя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По информации ведомства, ворвавшийся в кредитное учреждение мужчина потребовал передать ему деньги. При этом налетчик запретил сотрудникам банка пользоваться охранной сигнализацией. Получив сумку с деньгами, он сбежал на машине.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого, ведется его поиск.

По данным местных СМИ, добычей грабителя стали около 6 млн рублей.

Владивосток, Ольга Панфилова

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