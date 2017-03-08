В Благовещенске эротический конкурс обернулся двумя уголовными делами

Публикации за 08.03.17

В Благовещенске по фактам, изложенным в местных СМИ, возбуждены два уголовных дела. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области, поводом стала информация о проведении в одном из ночных клубов города конкурса на раздевание, в котором приняла участие несовершеннолетняя.

Первое из них возбуждено по статье «понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней» (ч.2 ст.133 УК РФ) и по статье «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» (ч.1 ст.242.2 УК РФ). В рамках этого дела следователи намерены дать правовую оценку действиям владельцев и администрации ночного клуба, где проводился конкурс, в результате которого несовершеннолетняя публично полностью разделась и получила за это деньги. По данным местных СМИ, вознаграждение составило 15 тыс. рублей.

Второе уголовное дело возбуждено по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч.2 ст.137 УК РФ). Следователи в рамках законодательства оценят действия администрации сайта информационного агентства «Амур.инфо», распространившей информацию с использованием фото- и видеоматериалов с изображением девушки без ее согласия, и акцентировавшей ради повышения рейтинга и посещаемости информресурса внимание на ее несовершеннолетнем возрасте.

Кроме того, следствие в ходе расследования данных уголовных дел обратит внимание на условия жизни девушки, воспитания и формирования ее личности со стороны родителей. В случае выявления нарушений также будут приняты необходимые меры.

Следственные органы выражают крайнюю обеспокоенность произошедшим. «Все чаще подрастающее поколение пренебрегает нормами морали. При этом немаловажную роль в становлении личности подростков должны играть те, кто непосредственно осуществляет их воспитание и несет ответственность не только за их физическое здоровье, но и за нравственные устои. Расследование данных уголовных дел находится на особом контроле руководства следственного управления», – отметили в следственном управлении.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 07.03.17

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