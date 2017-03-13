Приморский центр реабилитации диких животных «усыновил» гималайского медвежонка (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

Осиротевший и исхудавший гималайский медвежонок нашел приют в Приморском центре реабилитации тигров и других диких животных (ПРОО «Тигр»).

На сайте организации рассказана история детеныша: «Мишку-сироту нашли в сарае. Наш новый питомец – годовалый гималайский медвежонок. Он, как и все медвежата, остался без мамы. Его нашли в сарае местные жители Чугуевского района Приморского края. Мы предполагаем, что уже пару месяцев он один – об этом говорит его истощенное состояние».

Сейчас медвежонок получает специальную кашу для набора необходимого веса. Когда его состояние нормализуется, сотрудники центра выпустят отъевшегося мишку в тайгу: будет лето и в этом возрасте медвежата уже смогут добывать пищу самостоятельно и готовиться к зиме.

Мишка живет в специальном домике для медвежат-сирот вместе с еще двумя «коллегами». Одного из этих медвежат подкинули в зоопарк Садгорода, второго привезли из Дальнегорского района, где он залез на заброшенную дачу.

Приморская региональная общественная организация «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» была создана 19 сентября 2012 года. В центре выхолили в том числе троих тигрят-сирот Кузю, Борю и Илону, которых в мае 2014 года выпустил на волю лично президент России Владимир Путин. Спустя год ученые объявили, что адаптация тигров в дикой природе прошла успешно и они стали настоящими хищниками.

В центре реабилитации диких животных приютили гималайского мишку-сироту (фото – сайт ПРОО «Тигр»)

Медвежонок отъедается и осваивается в новом жилище (фото – сайт ПРОО «Тигр»)

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 13.03.17

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