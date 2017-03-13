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Дальний Восток

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Публикации за 13.03.17

Во Владивостоке автоледи сбила трех человек на пешеходном переходе (ВИДЕО) / Пострадавшие госпитализированы

Во Владивостоке автоледи сбила трех человек на пешеходном переходе (ВИДЕО) Пострадавшие госпитализированы

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на острове Русский, в котором пострадали три пешехода. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч.1 ст.264 УК РФ).

Авария произошла на острове Русский в поселке Аякс, 10. Установлено, что 46-летняя женщина-водитель, управляя Toyota Camy, проехала на запрещающий сигнал светофора и сбили на пешеходном переходе трех человек. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевших госпитализировали. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. По результатам проведенных экспертиз установлено, что в результате автоаварии здоровью одной из потерпевших, 51-летней жительницы Приморья, причинен тяжкий вред. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, полиция предлагает обратиться в Управление МВД России по Владивостоку по адресу: Военное шоссе, 24, кабинет №312, либо позвонить по телефону 8 950 292 72 66.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.03.17

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