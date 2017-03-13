Во Владивостоке автоледи сбила трех человек на пешеходном переходе (ВИДЕО) / Пострадавшие госпитализированы

Публикации за 13.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/cqhtwCeD3Fs?rel=0">Video</a>

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на острове Русский, в котором пострадали три пешехода. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч.1 ст.264 УК РФ).

Авария произошла на острове Русский в поселке Аякс, 10. Установлено, что 46-летняя женщина-водитель, управляя Toyota Camy, проехала на запрещающий сигнал светофора и сбили на пешеходном переходе трех человек. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевших госпитализировали. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. По результатам проведенных экспертиз установлено, что в результате автоаварии здоровью одной из потерпевших, 51-летней жительницы Приморья, причинен тяжкий вред. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, полиция предлагает обратиться в Управление МВД России по Владивостоку по адресу: Военное шоссе, 24, кабинет №312, либо позвонить по телефону 8 950 292 72 66.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.03.17

Приморский центр реабилитации диких животных «усыновил» гималайского медвежонка (ФОТО). / Стартовал суд по делу хабаровских живодерок. Слушания пройдут в закрытом режиме. / «Свершилась воля Божья»: РПЦ благословила февральскую революцию и отречение царя. Обзор прессы 100-летней давности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»