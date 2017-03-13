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Дальний Восток

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Публикации за 13.03.17

В Хабаровском крае решили все же отловить тигров, стращающих целую деревню
фото wildfrontier.ru

В Хабаровском крае решили все же отловить тигров, стращающих целую деревню

В Хабаровском крае займутся отловом тигров, которые нападают на собак в поселке Кутузовка в районе имени Лазо. Об этом сообщает региональное Минприроды. Однако специалисты все же рассчитывают, что хищников удастся просто отогнать от человеческого жилья. Речь идет о тигрице и ее двухлетнем детеныше. Из-за них в поселке погибли три собаки.

Как пишет РИА Новости, начальник отдела сохранения объектов животного мира краевого ведомства Юрий Колпак заявил, что, хоть на отлов тигров в получено разрешение, он надеется, «что их удастся отпугнуть, и они уйдут в тайгу». Если же хищников удастся поймать, их поместят в реабилитационный центр «Утес».

Ранее директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев предположил, что причиной странного поведения животных стал возраст тигренка, который почувствовал самостоятельность и привык к легкой добыче.

В поселке Кутузовка проживают 110 человек.

Хабаровск, Зоя Березина

Хабаровск. Другие новости 13.03.17

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