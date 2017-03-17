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Публикации за 17.03.17

Под Благовещенском лоб в лоб столкнулись скорая и иномарка / Пострадали шесть человек
Фото: твгород.рф

Под Благовещенском лоб в лоб столкнулись скорая и иномарка Пострадали шесть человек

Амурская полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором пострадали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, авария произошла 16 марта около 22:30 часов в Благовещенском районе на 18 км автодороги «Благовещенск – Свободный».

Новый День: Под Благовещенском лоб в лоб столкнулись скорая и иномарка

Предварительно установлено, что водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan Tiida Latio, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем скорой помощи.

Новый День: Под Благовещенском лоб в лоб столкнулись скорая и иномарка

В результате ДТП ранения получили водитель и пассажир Nissan, а также водитель, 1956 года рождения, женщины, 1953 и 1964 годов рождения, и девочка, 2002 года рождения, находившиеся в автомобиле скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 16.03.17

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