Житель Якутска жестоко избил женщину с ребенком из-за задержки очереди в магазине (ВИДЕО) / «Повалил и со всей силы ударил ногой по голове»

Публикации за 23.03.17

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В Якутии покупатель магазина жестоко избил женщину с ребенком из-за очереди. Нападение мужчины на выходящую из магазина женщину с 12-летней дочерью запечатлела камера наблюдения. На размещенном в интернете видео можно увидеть, как злоумышленник бьет покупателей ногами и валит на землю, после чего покидает место инцидента.

Нападение произошло еще 17 марта, но известно о нем стало только сегодня. По словам пострадавшей Антонины Омельченко, мужчина, который стоял за ними в очереди в магазине по улице Каландаришвили, начал их торопить, потом перешел на нецензурные оскорбления. После этого дебошир дождался, когда покупатели выйдут из магазина, и набросился на них за то, что мать с девочкой, по его мнению, задержали очередь.

«В холле он нас обогнал, а когда мы с дочерью вышли на улицу, он подошел со словами вроде «Что, хотела уйти, что ли?», «Никуда не денешься». Я опять достала телефон, и в этот момент он накинулся на нас, – рассказала избитая женщина в комментарии местному порталу news.ykt.ru. – Хотел выбить телефон и попал ребенку в живот. Я была в шоковом состоянии. Он схватил меня за шею, повалил, затем со всей силы ударил ногой по голове».

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с ушибами и сотрясением головного мозга. По словам женщины, у ее дочери ухудшилось зрение. Кроме того, девочке понадобилась помощь психолога. Теперь мать намерена добиваться возбуждения уголовного дела.

По информации регионального полицейского главка, злоумышленником оказался 53-летний житель Якутска. По факту нападения полиция провела проверку. «Материалы направлены в прокуратуру города Якутска для принятия процессуального решения», – отмечается в сообщении ведомства.

Якутск, Светлана Петрова

Якутск. Другие новости 22.03.17

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