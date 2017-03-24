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Публикации за 24.03.17

Камчатские подростки забили до смери бездомного: возбуждено уголовное дело

Камчатские подростки забили до смери бездомного: возбуждено уголовное дело

В Петропавловске-Камчатском подростки до смерти избили бездомного, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел в четверг вечером возле магазина «Шамса» на бульваре Рыбацкой Славы. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что группа молодежи избила бомжа. К моменту приезда правоохранителей и врачей 46-летний мужчина скончался.

По данным следствия, бездомного избила группа из 5-10 подростков в возрасте 14-18 лет. В результате нападения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой умер. По предварительным сведениям, конфликт разгорелся из-за ссоры, произошедшей накануне между мужчиной и одним из подростков.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают всех лиц, участвовавших в избиении потерпевшего, и их возраст.

Петропавловск-Камчатский, Ольга Панфилова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.03.17

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