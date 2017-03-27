В одном из крупнейших банков Приморья прошли обыски / Силовики провели выемку документов

Публикации за 27.03.17

Силовики провели обыски и выемку документов в головном офисе банка «Приморье», одного из крупнейших в Приморском крае.

По данным представителя банка, силовики никого не впускали в здание и никого из него не выпускали. В настоящее время оперативные мероприятия уже завершены. В кредитной организации уточнили, что оперативники провели выемку документов по операциям клиентам в рамках возбужденного в отношении данных клиентов уголовного дела. Операция силовиков не повлияла на работу банка, заверили в финансовой организации, передает «Интерфакс». Сейчас все офисы функционируют в обычном режиме.

Ранее силовики уже пытались осуществить выемку документов, но им в этом было отказано из-за отсутствия судебного постановления.

Местные СМИ сообщали о задержании главы банка, но эта информация не подтвердилась.

Банк «Приморье» основан в 1994 году, его офисы расположены во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, поселке Врангель. Более половины (54,2%) акций банка принадлежит Ларисе Белобровой, жене экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина.

Владивосток, Светлана Петрова

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