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Публикации за 28.03.17

Бродячие собаки чуть не загрызли школьницу в Магадане / Девочка госпитализирована, ведется проверка

Бродячие собаки чуть не загрызли школьницу в Магадане Девочка госпитализирована, ведется проверка

В Магадане бродячие собаки напали на 12-летнюю школьницу. Девочка с множественными ранами доставлена в больницу.

По факту нападения собак на ребенка полиция и следственные органы проводят проверку. Стая бродячих псов набросилась на девочку в районе дома №56 на улице Гагарина. Школьница получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также выясняется степень вреда здоровью, которая была причинена девочке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Магадан, Ольга Панфилова

Магадан. Другие новости 28.03.17

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