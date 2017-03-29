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Публикации за 29.03.17

Мощное землетрясение ударило по Камчатке
фото tvk6.ru

Мощное землетрясение ударило по Камчатке

Сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Угрозы цунами в результате подземного удара нет, заверили в ведомстве.

Эпицентр землетрясения находился в заливе Озерной Берингового моря, в 40 км от береговой черты, на глубине 22,8 км. В нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района – в поселках Усть-Камчатск, Ключи, Козыревск – подземные толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. В настоящее время спасатели и пожарные в Усть-Камчатском районе обследуют здания в населенных пунктах на предмет появления трещин и других повреждений.

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