В приморских магазинах выявили жвачку с опасными призывами / Многие из них сопряжены со смертью

Публикации за 30.03.17

В десяти магазинах Приморского края обнаружили в продаже жевательную резинку с вкладышами, содержащими призывы к «опасным действиям», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Директор регионального департамента лицензирования и торговли Елена Коваль рассказала, что жалобы обеспокоенных родителей о продаже жвачки с опасными призывами в магазинах края поступили в ведомство 17 марта. «Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор, но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни», – сообщила она.

В связи со случившимся чиновники направили обращения в адрес около 2,5 тыс. предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить продажу этого товара. В администрации региона также отметили, что с попытками торговать опасной продукцие пресекают несколько служб, в том числе департамент, региональные управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора и МВД.

В течении двух недель проверки состоялись на 156 предприятиях розничной торговли. Благодаря этому опасный товар удалось выявить в десяти магазинах.

Отметим, что речь идет о жвачке «Five. Правда или действие». Ее изымают не только в Приморье, но и в Сахалинской и Оренбургской областях. Под упаковкой жвачки находятся бумажные вкладыши, содержащие сомнительные задания. Многие из них недвусмысленно говорят о смерти, либо призывают к смертельно опасным действиям, например, сделать сэлфи в опасных условиях. Напомним, ранее глава Роспотребнадзора, главный санврач России Анна Попова назвала «безобразием» жевательную резинку с опасными вкладышами.

Владивосток, Иван Гридин

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