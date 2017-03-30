Новое обвинение против Пушкарева – попытка оставить его под арестом, пока разваливается предыдущая «уголовка»

Публикации за 30.03.17

Мэру Владивостока Игорю Пушкареву, которого ранее арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявили новое обвинение – на сей раз следователи считают, что глава столицы Приморья брал взятки у своего брата. Защита Пушкарева заявляет, что это – лишь попытка оставить чиновника под арестом, т.к. первое уголовное дело разваливается на глазах, а до окончания следствия осталось два месяца.

О том, что Пушкареву было предъявлено новое обвинение, стало известно накануне. Следственный комитет распространил пресс-релиз, в котором говорится, что с 2009 по 2016 годы мэр Владивостока закупал стройматериалы для муниципального предприятия «Дороги Владивостока» только у компаний, входящих в группу «Востокцемент», при этом получая подарки и взятки от главы фирмы на общую сумму 75 млн рублей. Гендиректор «Востокцемента» Андрей Пушкарев – это родной брат главы Владивостока. «В результате противоправных действий соучастников со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» в общей сложности было перечислено более 1,2 млрд рублей в качестве оплаты за поставленные стройматериалы, а близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний «Востокцемент» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей», – сообщили в СК. В ведомстве добавили, что сейчас мэру предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч.6 ст.290, ч.3 ст.285, п.«а» ч.2 ст.204 УК РФ).

Между тем, защитники Пушкарева считают, что все обвинения в злоупотреблении полномочиями несостоятельны – они строятся на решении краевого УФАС о том, что участники торгов нарушили процедуру. При этом антимонопольщики не предоставили доказательств того, что в городе есть другие компании, не связанные с МУПом, но готовые выполнить муниципальные заказы или предприятия за пределами Владивостока за те же деньги. «Фактически судом было установлено отсутствие злоупотребления полномочиями при проведении торгов, таким образом, основной признак преступления отсутствует», – сообщала ранее адвокат Пушкарева Виктория Бурковская.

Более того, и сам Пушкарев, и его защита считают, что новые обвинения – попытка продлить арест мэру, чтобы оказывать на него давление. «Обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Это какой-то безумный полет фантазии. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит – это способ продления ареста и усиление давления. 31 мая истекает срок следствия, и документы должны были быть переданы в суд. Как я уже заявлял, у следствия отсутствует доказательная база. Все экспертизы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями показали, что от моих действий не было ущерба», – написал Игорь Пушкарев на своей странице в Facebook.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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