Камчатку тряхнуло на 6,1 балла / Спасатели обследуют здания на предмет разрушения

Публикации за 31.03.17

В районе залива Озерной на восточном побережье Камчатки произошло землетрясение, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук. Сила толчков составила 6,1 балла. В результате землетрясения угроза цунами для Камчатки не объявлялась.

«Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени в районе залива Озерной на востоке Камчатки. Эпицентр находился на глубине около 40 км в 76 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Энергетический класс землетрясения составил 13,1», – приводит РИА «Новости» слова представителя службы.

Подземные толчки ощущались в двух населенных пунктах: поселках Ключи и Усть-Камчатск. Там их сила составила до 3-4 баллов, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пожарные и спасатели завершили обследование зданий и сооружений. «По результатам обследования территорий пострадавших и разрушений нет, нарушений жизнеобеспечения населения нет, объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения, котельные работают в штатном режиме. Транспортное сообщение между населенными пунктами края не нарушено», – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в последние дни сейсмологи фиксируют на востоке Камчатки десятки землетрясений различной мощности, преимущественно небольшой. Как писал «Новый День», минувшую среду там магнитуда сейсмического события составила 6,7 балла. В поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск подземные толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясение не привело к жертвам и разрушениям.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

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