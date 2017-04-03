Жительница Комсомольска-на-Амуре сломала нос врачу скорой помощи

Публикации за 03.04.17

В Хабаровском крае 28-летняя женщина сломала нос врачу скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 29 марта жительница Комсомольска-на-Амуре пришла на станцию скорой медицинской помощи и устроила скандал: женщина критиковала работу врачей, а также оскорбляла их. Затем она подошла к одному из медиков – 55-летней женщине и ударила ее кулаком по лицу, сломав нос. Работники скорой помощи вызвали правоохранителей Хулиганку доставили в отделение полиции.

Обстоятельства нападения на врача скорой устанавливаются, расследование находится на контроле у руководства краевого СКР. По данным СМИ, злоумышленница состоит на учете у психиатра.

Хабаровск, Ольга Панфилова

Хабаровск. Другие новости 31.03.17

Опасный для людей вирус птичьего гриппа угрожает России. От него уже погибли несколько человек. / Силирийцы живут среди нас и похожи на людей. Интервью с писательницей Наталией Янкович. / Камчатку тряхнуло на 6,1 балла. Спасатели обследуют здания на предмет разрушения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»