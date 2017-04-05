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Дальний Восток

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Публикации за 05.04.17

На Камчатке женщина ослепла после визита к косметологу / Она хотела пройти процедуру татуажа

На Камчатке женщина ослепла после визита к косметологу Она хотела пройти процедуру татуажа

На Камчатке инициирована проверка по факту потери зрения клиенткой одного из косметологических центров. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники следственного отдела по Петропавловску-Камчатскому обнаружили сообщение, опубликованное в соцсети, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В распространенном посредством мессенджера WhatsUpp сообщении говорилось, что одна из местных жительниц потеряла зрение в результате некачественно оказанной в косметологическом центре «Афродита» услуги. На место выехала следственно-оперативная группа.

Следователи изъяли всю документация, касающаяся оказания 32-летней жительнице города косметологической услуги, препарат, которым женщине было произведено обезболивание и сертификаты, подтверждающие его качество. Сотрудники следственного управления также опросили персонал косметологического центра.

По предварительной версии, 18 марта 2017 года в ходе проведения косметической манипуляции, после нанесения косметологом на веки клиентки, при подготовке к перманентному макияжу, обезболивающего препарата, женщина получила химический ожог роговиц обоих глаз, что, в дальнейшем, повлекло ее госпитализацию и, как потом выяснилось, потерю зрения.

Установлено, что услуга по перманентному макияжу женщине оказана не была, в связи с выявившейся аллергической реакцией на препарат, при этом, о наличии аллергии, в согласии на проведение процедуры, клиентка не сообщила. В настоящее время все обстоятельства происшедшего выясняются.

В ходе проверки следствие даст оценку действиям косметолога и руководства косметологического центра «Афродита» и установит наличие либо отсутствие причинной связи между действиями мастера и причиненным здоровью женщины вредом.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.04.17

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