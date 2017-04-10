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Публикации за 10.04.17

На Камчатке под лавину попали мужчина и ребенок / Их поиски ведут более 70 спасателей
Фото: kamgov.ru

На Камчатке под лавину попали мужчина и ребенок Их поиски ведут более 70 спасателей

На Камчатке 31-летний мужчина и 9-летний мальчик попали под лавину, сошедшую 9 апреля в районе вулкана Вилючинский, сообщил зампредседателя правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

По его словам, в поисковых работах задействованы более 70 человек и порядка 40 единиц техники. Спасатели с помощью лопат и щупов ищут людей под снегом. Власти также собираются привлечь к поиску пропавших вулканологов и военных. «Планируется задействовать в поисках геолакатор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, – рассказал чиновник. – Также мы обратились к военным с просьбой принять участие в работах со специальным снаряжением, которое позволяет обнаружить под снегом металлические предметы».

По данным регионального управления МЧС, к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями, кинологическим расчетом и сотрудниками института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН с георадаром. Этот прибор позволяет искать людей под лавинами на глубине до 10 метров.

Кроме того, 10 апреля утром из Петропавловска-Камчатского выехала еще одна колонна спасателей – более 20 человек на 14 единицах техники. С собой они также везут специальное оборудование для поисков.

По словам очевидцев, которые 9 апреля отдыхали в районе вулкана Вилючинский, с северного склона вулкана (со стороны бухты Саранная) сошла снежная лавина. В момент ее схода около вулкана отдыхали туристы и гиды из базы отдыха. Они сообщили, что под снежную массу могли попасть два человека. СКР проводит проверку по факту пропажи людей после схода лавины.

Петропавловск-Камчатский, Ольга Панфилова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 06.04.17

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