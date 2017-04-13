На юг Камчатки обрушился циклон с 9-метровыми волнами

Публикации за 13.04.17

На тихоокеанском побережье России объявлено штормовое предупреждение, в зону штормового воздействия попадает ряд населенных пунктов Камчатки, сообщили на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 14 апреля 2017 года в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 м», – сообщили в МЧС. Спасатели также отмечают, что в зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов.

В пресс-службе ведомства также отметили, что неблагоприятные погодные явления будут сохраняться до середины дня 14 апреля. «Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности», – отметили в ведомстве.

Кроме того, на Камчатке сохраняется лавинная опасность, из-за пришедшего циклона. «Самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского», – говорится в сообщении. Также сход лавин возможен с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Мощный охотоморский циклон обрушился на южные районы Камчатки сегодня днем.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.04.17

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