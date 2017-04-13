NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 13.04.17

На юг Камчатки обрушился циклон с 9-метровыми волнами
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На юг Камчатки обрушился циклон с 9-метровыми волнами

На тихоокеанском побережье России объявлено штормовое предупреждение, в зону штормового воздействия попадает ряд населенных пунктов Камчатки, сообщили на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 14 апреля 2017 года в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 м», – сообщили в МЧС. Спасатели также отмечают, что в зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов.

В пресс-службе ведомства также отметили, что неблагоприятные погодные явления будут сохраняться до середины дня 14 апреля. «Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности», – отметили в ведомстве.

Кроме того, на Камчатке сохраняется лавинная опасность, из-за пришедшего циклона. «Самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского», – говорится в сообщении. Также сход лавин возможен с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Мощный охотоморский циклон обрушился на южные районы Камчатки сегодня днем.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.04.17

Спрос на внутренний туризм в России снижается в пользу зарубежного. Демпинг Турции уронил цены на других направлениях. / Приморскими чиновниками-аукционерами займутся борцы с коррупцией. / На Камчатке под лавину попали мужчина и ребенок. Их поиски ведут более 70 спасателей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter