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Дальний Восток

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Публикации за 17.04.17

Во Владивостоке пьяный подросток на чужом авто разбил 11 машин

Во Владивостоке пьяный подросток на чужом авто разбил 11 машин

Во Владивостоке 16-летний подросток, катаясь вечером в воскресенье на машине приятеля, разбил 11 припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба краевого полицейского главка.

Сообщение о массовом ДТП в районе дома №29 по улице Анны Щетининой поступило в городскую ГИБДД в 21:45. Прибывшие на место аварии инспекторы выяснили, что 16-летний водитель «Тойоты Краун» на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением и совершил 8 ДТП с припаркованными вдоль дороги автомобилями. В результате инцидента никто не пострадал, однако 11 машин получили повреждения, отметили правоохранители.

Проведенная медицинская экспертиза показала наличие алкоголя в крови подростка. Машина, которой управлял несовершеннолетний, принадлежит его знакомому 1995 года рождения.

Происшествием уже занялись инспекторы по делам несовершеннолетних. Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о мерах воздействия на юного нарушителя и его родителей, которым также предстоит выплатить материальный ущерб автовладельцам.

Владивосток, Ольга Панфилова

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