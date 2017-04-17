Три региона Дальнего Востока остались без интернета из-за аварии

Публикации за 17.04.17

Часть абонентов на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области остались без доступа к интернету из-за повреждения кабеля, сообщает пресс-служба «Ростелекома». С проблемами столкнулись и абоненты других операторов связи, которые арендовали мощности на линии «Ростелекома».

«В понедельник в 15:36 по местному времени (08:36 мск) был поврежден магистральный кабель «Ростелекома» на участке Селихино – Ягодный Хабаровского края, – говорится в сообщении компании. – Работы по восстановлению связи уже ведутся, о сроках восстановления будет сообщено позже». Количество абонентов, оставшихся без Сети, в том числе без мобильного интернета, в компании назвать затруднились.

Диспетчер автостанции в Петропавловске-Камчатском сообщила, что примерно с 17:30 17 апреля «интернета в городе нет вообще», передает РБК. По информации издания, проблемы с магистралью «Ростелекома» коснулись и других операторов Камчатки, арендующих мощности у компании. Речь идет о «большой тройке» сотовых операторов.

Москва, Светлана петрова

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