Не смогли пристроить, будут ликвидировать / На Чукотке объявили об утилизации бродячих животных

Публикации за 21.04.17

Власти Чукотки решили бороться с распространением бешенства кардинальными методами. С 25 апреля в Анадыре начнется операция по «немедленной утилизации» безнадзорных животных. В администрации города предупредили жителей, чтобы те не оставляли своих питомцев без присмотра.

Сообщение о начале мероприятий по борьбе с бешенством появилось на официальном информационном портале округа. Пойти на такие меры власти решили после того, как с начала года от укусов бродячих собак пострадал 21 житель Анадыря, а также было зафиксировано три случая бешенства среди животных.

«Ведомство квалифицирует эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную, угрожающую жизни и здоровью людей, – говорится в сообщении мэрии. – В соответствии с Постановлением Губернатора и решением Комиссии все безнадзорные животные подлежат немедленной утилизации».

Кроме того, власти уточнили, что под безнадзорным животным подразумеваются те, кто находится на улице без поводка и без присмотра владельца. Исключение сделали лишь для собачек карликовых пород.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 19.04.17

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