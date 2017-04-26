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Публикации за 26.04.17

При взрыве на молокозаводе в Якутии погибли двое

При взрыве на молокозаводе в Якутии погибли двое

На молокозаводе в Мирнинском районе Якутии случилось ЧП – здесь прогремел взрыв, из-за которого, по предварительным данным, два человека погибли, еще один получил ранения.

По словам представителя отдела полиции по Мирнинскому району республики, на заводе взорвался парообразователь. «Предварительно установлено, что двое погибли. Взрыв произошел на молокозаводе в Мирнинском районе – предварительно, взорвался парообразователь», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.

Обстоятельства уточняются.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 26.04.17

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