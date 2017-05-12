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Публикации за 12.05.17

В Николаевске-на-Амуре водитель «Нивы» сбил двух пенсионерок (ВИДЕО) / Одна из женщин госпитализирована

В Николаевске-на-Амуре водитель «Нивы» сбил двух пенсионерок (ВИДЕО) Одна из женщин госпитализирована

В городе Николаевске-на-Амуре в районе улицы Попова вчера днем, 11 мая, водитель автомобиля «ВАЗ-21214» совершил наезд на пешеходов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две пожилые женщины 91 года и 88 лет.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у 88-летней пенсионерки ушибленную рану головы, а у второй пострадавшей – раны предплечья и ноги. Последняя госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.

Установлено, что 65-летний водитель при движении задним ходом в парковочном кармане не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на женщин. По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у него не выявлено.

На появившемся в Сети видео инцидента видео, как красная «Нива», сдает назад, сбивает с ног женщин. Не заметив происходящего, водитель несколько раз медленно проезжается по лежащим под колесами женщинам, желая выехать на дорогу из парковочного кармана. Увидев их, он выходит из машины и пытается вытащить женщин из-под колес.

В настоящее время ОМВД России по Николаевскому району возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП («нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Николаевск-на-Амуре, Иван Гридин

Николаевск-на-Амуре. Другие новости 11.05.17

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