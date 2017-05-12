На Дальнем востоке откроется уникальный биобанк

Публикации за 12.05.17

Во Владивостоке открывается уникальное для России криохранилище, в котором ученые соберут все видовое многообразие Тихого океана, включая геном морских млекопитающих, которые находятся на грани исчезновения.

«Центр Биобанк» – это комплекс, оснащенный ультрасовременным оборудованием, которое позволит собирать и сохранять биологические образцы видов морских животных, обитающих в Тихом океане. Кроме того, ученые смогут проводить исследования генома видов, которым грозит вымирание, передает РИА «Новости».

По словам представителя Приморского океанариума Татьяны Гнездиловой, сотрудники биобанка начнут создание уникальной базы с изучения Охотского и Японского морей, в дальнейшем планируется пополнять коллекцию в первую очередь геномами краснокнижных видов.

Открытие биобанка назначено на 16 мая, в этот день пройдет открытый семинар, в котором примут участие ведущие российские ученые и преподаватели. На мероприятии презентуют автоматизированные системы хранения образцов, а также сканирующий зондовый микроскоп, с помощью которого можно получить цифровое трехмерное изображение живой клетки.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 12.05.17

В Николаевске-на-Амуре водитель «Нивы» несколько раз переехал пенсионерок (ВИДЕО). Одна из женщин госпитализирована. / Франция показала, как усмирить недовольное элитой общество. / Генпрокуратура занялась проверкой пожарной безопасности в лесах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»