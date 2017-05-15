Во Владивостоке мать выкинула новорожденного из окна

Публикации за 15.05.17

Во Владивостоке молодая мать решила избавиться от нежелательного ребенка. 26-летняя женщина родила малыша дома и выбросила его из окна квартиры. Теперь ей грозит тюрьма за убийство новорожденного.

Тело младенца, завернутое в пакет, 14 мая обнаружил около подъезда жилого дома прохожий. Сотрудники управления Следственного комитета по Приморскому краю отыскали мать ребенка. Оказалось, что женщина сама избавилась от малыша, сообщает пресс-служба СКР.

Как выяснилось, женщина не обращалась к медикам и никому не говорила о своей беременности. Она родила ребенка дома, решила, что он мертвый, и выкинула его в окно. Однако судмедэксперты установили, что малыш родился живым и погиб от падения с высоты.

Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», матери назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 15.05.17

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