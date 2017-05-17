Полсотни противотанковых мин обнаружили в Приамурье

Публикации за 17.05.17

В Амурской области на территории бывшей воинской части обнаружено около 50 противотанковых мин. Группа разминирования уничтожит взрывоопасные предметы 22 мая.

По данным Амурского центра гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ), мины были найдены в пяти километрах от города Сковородино. Для их ликвидации группа саперов прибудет из воинской части номер 21720 поселка Екатеринославка, передает РИА «Новости».

В Восточном военном округе проходит подготовка к летним учениям, в ходе которой саперы проверяют на наличие взрывоопасных предметов более 30 полигонов и учебно-тренировочных комплексов общей площадью более 250 тысяч гектаров.

Так в понедельник рядом с селом Антоновка было уничтожено 11 боеприпасов, предположительно, авиационных бомб времен Великой Отечественной войны, которые нашли на заброшенном военном полигоне.

Стоит отметить, что для людей противотанковые мины могут представлять опасность, например, вследствие вероятности срабатывания системы самоликвидации.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 15.05.17

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