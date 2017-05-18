У берегов Камчатки сгорел российский траулер / Рыбакам не удалось отстоять судно

Публикации за 18.05.17

Потушить пожар, возникший на рыболовецком траулере «Капитан Чернов», который находится в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, вероятно, не удастся, так как огонь распространился по всему судну, рассказал начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.

Пожар на траулере, вышедшем на промысел начался в ночь на четверг, 18 мая. Как передает РИА «Новости», на борту судна находились 27 членов экипажа, 22 из них оперативно эвакуировались на траулер «Реал». Аварийная группа во главе с капитаном, в которую вошли пять человек, остались на борту, чтобы попытаться отстоять судно.

«Попытки экипажа оказались безрезультатными. Вероятно, потушить пожар на траулере уже не удастся. Предположительно, возгорание произошло в одном из жилых помещений, загорелась надстройка, а затем огонь распространился по всему судну», – рассказал Рец.

Он также добавил, что «Капитан Чернов» стоит на якоре в семи милях от берега. Судно обесточено, но находится на плаву. «Сейчас началась эвакуация аварийной группы. Остававшиеся на борту пять челнов экипажа будут доставлены на находящееся рядом судно «Лиманский», – уточнил Рец.

По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе «Капитана Чернова» будет принимать судовладелец.

Рыболовецкий траулер «Капитан Чернов» был построен в 1993 году. Судовладелец – компания «Дальрыбпром». Порт приписки судна – Владивосток.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 17.05.17

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