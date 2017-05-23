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Дальний Восток

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Публикации за 23.05.17

Амурские школьники осквернили памятник Ленину (ФОТО) / Из-за несогласия с политикой вождя пролетариата

Амурские школьники осквернили памятник Ленину (ФОТО) Из-за несогласия с политикой вождя пролетариата

В Амурской области подростки из поселка Ушумун повредили памятник Владимиру Ленину. Поводом послужило несогласие с политическими взглядами вождя мирового пролетариата. Об этом говорится на сайте регионального отделения КПРФ.

Акт вандализма школьники совершили в День пионерии, 19 мая. Двое учащихся восьмого и девятого классов ушумунской школы разбили монумент при помощи предметов, напоминающих бейсбольные биты. Они повредили руки и ноги скульптуры, откололи часть полы пиджака, разбили постамент и вазоны.

Тинейджеры признали вину. Они объяснили свои действия несогласием с политикой Ленина. По словам директора школы, ранее ученики не были замечены в хулиганских выходках, а один из них недавно занял второе место в олимпиаде по истории. Школьники уже заявили о готовности восстановить скульптуру вместе с родителями.

Новый День: Амурские школьники осквернили памятник Ленину

Фото: kprfamur.ru

В Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте, полицейские провели со школьниками беседу в присутствии родителей, передает РИА «Новости». Был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Памятник Ленину в Ушумуне установили в 1939 году. Он считается объектом монументального искусства регионального значения. В июне 2016 года в Москве в одном из дворов памятник Ленину снесли с постамента и обезглавили. Рядом был прикреплен лист с ребусом, разгадка к которому – слово «вешатель».

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 23.05.17

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