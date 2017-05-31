В Хабаровске клоун ограбил свою мать ради игрушек и шариков

Публикации за 31.05.17

В Хабаровске задержали уличного клоуна, который украл телевизор у собственной матери. В свое оправдание мужчина заявил, что собирался купить на вырученные деньги игрушки и воздушные шары, чтобы радовать детей.

39-летний житель Хабаровска не работает официально, в летнее время он наряжается клоуном и продает на улицах детские игрушки. Так как работа у мужчины сезонная, он испытывает материальные проблемы, сообщает официальный сайт управления МВД по Хабаровскому краю.

С наступление лета клоун обратился за финансовой помощью к своей матери, женщина отказалась субсидировать малоприбыльный бизнес. Тогда сын украл из дома телевизор стоимостью 20 тысяч рублей. Он собирался продать технику, чтобы купить игрушки и воздушные шары для последующей перепродажи.

Полицейские задержали клоуна, телевизор ограбленной женщине вернули. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 31.05.17

Байкал обмелел до минимальной отметки. / «Спасибо» Голодец за это: Мизулина констатировала укрепление системы ювенальной юстиции в России. / Никакой мистики: во время клинической смерти люди сами выбирают себе «ад» или «рай». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»