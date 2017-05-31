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Публикации за 31.05.17

В Хабаровске клоун ограбил свою мать ради игрушек и шариков

В Хабаровске клоун ограбил свою мать ради игрушек и шариков

В Хабаровске задержали уличного клоуна, который украл телевизор у собственной матери. В свое оправдание мужчина заявил, что собирался купить на вырученные деньги игрушки и воздушные шары, чтобы радовать детей.

39-летний житель Хабаровска не работает официально, в летнее время он наряжается клоуном и продает на улицах детские игрушки. Так как работа у мужчины сезонная, он испытывает материальные проблемы, сообщает официальный сайт управления МВД по Хабаровскому краю.

С наступление лета клоун обратился за финансовой помощью к своей матери, женщина отказалась субсидировать малоприбыльный бизнес. Тогда сын украл из дома телевизор стоимостью 20 тысяч рублей. Он собирался продать технику, чтобы купить игрушки и воздушные шары для последующей перепродажи.

Полицейские задержали клоуна, телевизор ограбленной женщине вернули. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 31.05.17

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