В Биробиджане школьников подозревают в двойном убийстве

В Еврейской автономной области два подростка попали под подозрение в убийстве супружеской пары. Мужчину и женщину нашли застреленными в собственном доме. Спустя сутки школьников удалось задержать.

Тела 53-летнего мужчины и 50-летней женщины были обнаружены в частном доме в Биробиджане 6 июня. В ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты выяснили, что супругов застрелили. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает областное управление СКР.

В первую очередь под подозрение попал 16-летний родственник погибших, на следующий день после убийства старшеклассник не явился на экзамен. Супруги были его опекунами. Кроме того, в причастности к преступлению подозревают 15-летнего одноклассника, который ранее был судим за имущественное преступление.

Спустя сутки следователям удалось установить местонахождение школьников. Там же обнаружены похищенные у убитых деньги и оружие, из которого предположительно подростки застрелили супругов. Отмечается, что оружие было зарегистрировано согласно законодательству и принадлежало убитому мужчине.

В настоящее время несовершеннолетние задержаны, им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 07.06.17

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