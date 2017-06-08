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Дальний Восток

Режим ЧС объявлен на Колыме из-за разрушения дороги в порт Магадана

Режим ЧС объявлен на Колыме из-за разрушения дороги в порт Магадана
Фото: ГУ МЧС РФ по Магаданской области

В Магаданской области с 8 утра четверга, 8 июня, объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи разрушением единственной дороги, соединяющей столицу Колымы с морским портом, сообщает мэрия Магадана. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Печеный.

«Введение режима ЧС связано с разрушением автомобильной дороги на Портовом шоссе… по пути в Морской торговый порт», – говорится в сообщении. В региональном управлении МЧС уточнили, угроза для дорожного полотна возникла из-за подмыва склона сопки приливными волнами и дождями.

На аварийном участке трассы ведутся восстановительные работы. «Организована работа по обеспечению безопасного проезда по улице Портовое шоссе к Морскому торговому порту и другие мероприятия», – указали в горадминистрации.

Стоит отметить, что магаданский морской порт является единственным путем доставки в регион большей части грузов – продовольствия, топлива и пр.

Магадан, Ольга Панфилова

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