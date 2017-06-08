В Приморье школьники разворотили взрывом канализационный коллектор

В сети появилось видео, в котором подростки взрывают канализационный коллектор. Дети налили в люк горючую жидкость и подожгли. В результате взрывная волна буквально вспахала асфальт в радиусе нескольких метров.

По данным РИА «Восток-Медиа», ролик сначала появился социальных сетях. По всей видимости, школьники хотели получить побольше лайков, устроив мини-апокалипсис с риском для жизни.

По предварительной информации, видео сняли в Дальнегорске. В ролике один из мальчиков держит в руках зажженную бутылку с горючей жидкостью и кидает ее в канализационный коллектор. Взрывом разворотило не только коммуникации, но и асфальт в радиусе нескольких метров. Сам хулиган успел отбежать, видно, что он не пострадал.

Правоохранительные органы не сообщали об инциденте. Тем временем, пользователи сети призывают наказать потенциальных террористов.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 08.06.17

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