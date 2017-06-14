В Приморье овчарка загрызла ребенка

В приморском селе Сергеевка крупная овчарка сорвалась с цепи и загрызла 7-летнего мальчика, который пришел к другу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморью.

Установлено, что ЧП случилось 13 июня. На теле ребенка имелись множественные рваные раны, которые оставила находившаяся во дворе крупная среднеазиатская овчарка.

«Со слов свидетелей, ребенок подошел к двухметровому ограждению домовладения и позвал своего друга гулять. Последний вышел на крыльцо дома и попросил подождать, однако потерпевший самовольно пролез под воротами и попал во двор. В этот момент с цепи сорвалась собака и накинулась на ребенка. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили животное», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». На месте проведен осмотр, назначены судебные экспертизы.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.06.17

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