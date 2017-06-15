Четверг, 15 июня 2017, 11:53 мск

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Дальний Восток

На Чукотке пять человек пропали без вести, среди них трое детей

На Чукотке пять человек пропали без вести, среди них трое детей

В Билибинском районе Чукотского автономного округа спасатели организовали поиск пятерых человек. Двое взрослых и трое детей пропали, когда пытались переправиться на лодке по реке Малый Анюй. Окружное управление СКР проводит проверку.

Семь человек выехали из села Островное в село Кепервеем сегодня утром. На борту были трое взрослых и четверо детей. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй, лодка перевернулась.

«Женщине и одному ребенку удалось спастись. Местонахождение троих детей и двух мужчин остается не известным», – говорится в сообщении СКР по Чукотскому автономному округу.

Следователи организовали проверку, выяснилось, что за рулем лодки находился 30-летний местный житель, который не имел удостоверения на управление маломерным судном.

В поисках людей задействованы более 20 человек и 8 единиц техники. Кроме того, на место происшествия выехали первый заместитель губернатора Чукотки председатель КЧС Леонид Николаев и начальник окружного ГУ МЧС России Руслан Назаров.

Билибино, Зоя Осколкова

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