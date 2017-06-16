На Сахалине при столкновении пассажирского поезда и грузовика погибли люди

На Сахалине пассажирский поезд протаранил большегрузный автомобиль с прицепом. В результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент произошел в 17:55 15 июня на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». По предварительным данным, погибли пассажиры автомобиля.

Авария произошла в районе перегона станций Заозерное – Пугачево. После столкновения с рельсов сошла передняя колесная пара локомотива, а кабина автомобиля загорелась. Распространение огня удалось пресечь, а пожар ликвидировать. В девяти вагонах поезда находились 180 человек, и них 17 – дети. Никто из находившихся в поезде людей не пострадал.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что авария произошла по вине водителя КамАЗа. Он выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом сообщением «Ноглики – Южно-Сахалинск». Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По факту схода с рельсов локомотива следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте организовали проверку. Проверкой по факту гибели людей занимается полиция. На данный момент движение по автомобильной дороге на переезде восстановлено, заторов нет.

Пассажирская компания «Сахалин» доставит в аэропорт Южно-Сахалинска на автобусах 59 пассажиров поезда, которые опаздывают на рейсы. Остальные пассажиры проследуют в Южно-Сахалинск на том же поезде после завершения восстановительных работ.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.06.17

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