В амурском поселке из двух домов эвакуировали 75 человек

В амурском поселке городского типа Прогресс введен режим ЧС. Причиной стало разрушение конструкции пожарной лестницы одного из домов, которая отошла от стены здания и грозит обрушением, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«В пятиэтажном жилом доме по улице Набережная частично отошла пожарная лестница, есть угроза ее разрушения. В зоне падения конструкции расположен еще один четырехэтажный дом. Эвакуировано 75 человек», – говорится в сообщении.

Экстренные службы оцепили опасный участок. Эвакуированные жильцы находятся в пункте временного размещения на базе центра внешкольной работы. Он рассчитан на пребывание 50 человек. Здесь организовано горячее питание. На данный момент в пункте разместились 8 человек, из них двое детей. Остальные остановились у родственников и близких.

Уже принято решение о демонтаже опасной конструкции. На месте работают оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области, группа пожарно-спасательной части поселка, специалисты местной администрации, сотрудники полиции и других ведомств.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 19.06.17

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