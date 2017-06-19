На Камчатке многодетная мать заморозила живого ребенка в холодильнике

Жительница Камчатки убила своего новорожденную дочь, заморозив ее живьем в холодильнике. В отношении 30-летней жительницы города Елизово возбуждено ст. 106 Уголовного кодекса РФ (убийство матерью новорождённого ребенка), сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, в марте 2017 года подозреваемая дома родила ребенка. Опасаясь, что ее муж с ней разведется, так как младенец являлся пятым ребенком в их семье и нежеланным для супруга, женщина сразу же после родов обрезала пуповину ножом, завернула новорожденную девочку в одеяло и полимерный пакет и положила ее в морозилку холодильника. В результате действий матери младенец умер.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, девочка родилась живой и здоровой. Ее смерть «наступила от недостатка кислорода в замкнутом пространстве», говорится в сообщении СКР. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.06.17

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