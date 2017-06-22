Четверг, 22 июня 2017, 08:30 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

В Находке нашли разлагающиеся тела двух матросов

В Находке нашли разлагающиеся тела двух матросов

Тела двух матросов были обнаружены на плавбазе «Дальмос», которая стоит в порту Находки, сообщил представитель Дальневосточного следственного управления СК РФ.

«Такой случай имеет место быть. Обнаружены тела двух матросов 21 июня примерно в 20.40. Причины смерти выясняются, но признаков насильственной смерти не обнаружено. Матросам было 41 и 32 года. На телах обнаружены гнилостные изменения», – приводит РИА «Новости» слова представителя следствия.

По данному факту проводится проверка Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что семерых пропавших с эсминца США моряков нашли мертвыми вблизи вод Японии.

Находка, Иван Гридин

Находка. Другие новости 21.06.17

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