На Сахалине медсестра уволилась после унижений 2-летнего мальчика

Прокуратура Сахалинской области начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором медсестра унижает маленького пациента, запачкавшего штаны. «Прокуратурой Макаровского района организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы в связи с публикацией в СМИ видео, на котором медсестра грубо обращается с ребенком», – говорится в сообщении.

О результатах проверки и мерах реагирования в надзорном органе обещают сообщить «незамедлительно». Как пишет «РГ», ранее в Сети появились видеокадры, на которых медсестра больницы в грубой форме отчитывает двухлетнего малыша, называя его «косоглазым и вонючим чудом» и «бандитом с большой дороги».

Ребенок был изъят из неблагополучной семьи и проходил лечение в Макаровской ЦРБ. Сейчас решается вопрос о лишении родительских прав его матери. По информации областного минздрава, медсестра, снявшая скандальное видео, уволилась. Проводится служебная проверка.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 23.06.17

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