В Приморье годовалую девочку убило упавшим телевизором

В Приморье родители оставили без присмотра дочь 2016 года рождения. Малышка уронила на себя телевизор и задохнулась.

По версии следствия, в момент происшествия маленькая девочка была в квартире одна без присмотра взрослых. Она свободно передвигалась и скинула с тумбочки телевизор, который ее придавил и ограничил возможность дышать, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СКР.

В результате ребенок скончался. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сотрудники СК РФ выясняют все обстоятельства произошедшего.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 27.06.17

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