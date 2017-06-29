В Находке врачи отказались помогать искусанным собакой детям

В Находке проводится доследственная проверка по факту нападения собаки на двух детей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю, установлено, что двое детей шли в гости к подруге. Территорию домовладения охраняла сторожевая собака. Пес вырвался из вольера и покусал детей и хозяйку. Пес был обезврежен. Детям оказана медицинская помощь. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, медпомощь по месту обращения детям оказана не была. Там также уточнили, что собака покусала двух девочек. В заявлении, поступившем в прокуратуру, указано, что после нападения на детей, их своими силами экстренно доставили в приемный покой больницы поселка Врангель, где медработники отказались оказать помощь, мотивировав решение отсутствием врачей узкой практики. Пострадавшим рекомендовали обратиться в Находкинскую городскую больницу.

В связи с этим прокуратура района организовала комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Кроме этого, копия обращения будет направлена в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Находка, Иван Гридин

Находка. Другие новости 28.06.17

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